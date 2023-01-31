В обсуждении приняли участие представители общественных палат региона, РЖД, а также главный архитектор проекта Ксения Балыкина.

Общественники поддержали проект реновации железнодорожного вокзала во Владимире. В обсуждении приняли участие представители общественных палат региона, РЖД, а также главный архитектор проекта Ксения Балыкина.Напомним, что мнение горожан разделилось. В частности, многих«Сохранить существующие фасады не представляется возможным. Они в аварийном состоянии. Придание вокзалу статуса объекта культурного наследия может обернуться тем, что работы сдвинутся на неопределённый срок», - пояснили в пресс-службе правительства Владимирской области.Общественники сошлись во мнении, что не нужно делать из объекта музей. Важно, чтобы пассажирам было комфортно. Для этого на втором этаже предусмотрена зона отдыха, а РЖД создаст условия для пребывания маломобильных граждан.«Авторы проекта отмечают, что их цель в том числе сохранить исторический облик здания», - отметили власти.Ещё один важнейший вопрос - парковки. Главный инженер ГЖД Андрей Ищенко подчеркнул, что привокзальная площадь не должна выглядеть «как гаражный кооператив».«На ней предлагается обустроить сквер, а основную стоянку – расположить за зданием. Документацией также предусмотрены досмотровые зоны, эскалаторы, лестницы, лифты и многое другое», – добавила Ксения Балыкина.В результате собравшиеся поддержали представленный проект модернизации.