Общественники Владимирской области против зоны отдыха у вокзала и его облицовки керамогранитом. И...

Общественники Владимирской области против зоны отдыха у вокзала и его облицовки керамогранитом.И всё-таки керамогранит... Во Владимире прошло совещание, на котором обсудили проект реконструкции железнодорожного вокзала. Как изменятся его фасад и внутренние интерьеры? И останется ли памятник советской архитектуры белокаменным? Расскажет Юлия Шувалова.Вокзал - визитная карточка Владимирская края... но вот только после реставрации он может потерять свой исторический облик, считают архитекторы России. Они даже написали открытое письмо с просьбой сохранить при ремонте первоначальный вид здания. Обращение поддержали и владимирские зодчие. В их числе бывший главный архитектор Владимира- Давид Крамников.Давид Крамников, член Владимирского отделения Союза архитекторов России:- Текущий ремонт заключается в том, чтобы почистить. Вы знаете драмтеатр чистили, Белый дом чистили и он еще стоит много лет. Вокзал тоже самое.Чтобы разобраться в проблеме и все-таки прийти к согласию, общественные палаты города и области организовали совещание с архитекторами и сотрудниками РЖД.Андрей Ищенко, главный инженер Горьковской железной дороги:- Здание построено в 1975 году. Здание по не облицовке в аварийном состоянии. У нас уже есть проблема возможности травмирования пассажиров и наших работников. И вы предлагаете прийти его помыть?- Нет, не помыть. Почистить!Керамогранит единственный безопасный вариант, говорят в РЖД. Фасад отреставрируют с сохранением существующей "белокаменной текстуры", применяя современные материалы, которые останутся белоснежными надолго.Ксения Балыкина, главный архитектор проекта:- Будет с технологом разрабатываться цвет, подбираться под существующую отделку, под известняк.// Будет создаваться фактура матрица, максимально приближающаяся к известняку.Реконструкция объединит железнодорожный и автовокзал. Троллейбусное кольцо сохранится а вот центральную парковку уберут. Сделают там зону отдыха с лавочками и зелеными насаждениями. Это тоже может стать проблемой, считают общественники.- Зоной отдыха мало, кто будет пользоваться, а подъехать будет невозможно!Единственная парковка останется в дальней части вокзальной площади. Будет и альтернативный вариант- припарковаться за автовокзалом. Удобно это или нет - понятно будет только на практике. Что кардинально изменится так это - платформы. Они будут накрыты навесами. Не придется больше подниматься с чемоданом по лестнице - установят эскалаторы и лифты. Новые интерьеры будут и внутри вокзала. В проекте зал ожидания повышенной комфортности. Кафе и медпункт. В РЖД обещают: сделают всё для максимального комфорта пассажиров.Виктор Буряк, начальник службы инвестиций дирекции железнодорожных вокзалов филиала ОАО "РЖД":- Это беспрепятственный доступ в любую точку вокзала, из любой точки вокзала на пассажирские платформы, при этом с возможностью получить все виды услуг, которые на сегодняшний день мы можем предоставить.Завершить разработку нужно уже этой весной, чтобы успеть отреставрировать здание к 1000-летию Суздаля. На данном этапе городская и областная общественные палаты поддержали проект, с условием его дальнейшего проработки .- Кто за?- Кто против?- Единогласно.Строительные и монтажные работы начнутся в августе 2023 года. В это время основная часть здания будет закрыта. Обеспечат беспрерывную работу вокзала - временные павильоны.Юлия Шувалова, Егор Герасимов, Вера Куликова и Александр Чунаев "Вести Владимир"