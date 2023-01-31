Действующего псковского прокурора активно сватают в 33-ий регион.

В прокуратуре Владимирской области не подтвердили назначение Ивана Грибова (действующий прокурор Псковской области) на руководящий пост. Ранее о его возможном приходе на должность прокурора 33-го региона сообщили владимирские телеграм-каналы.В облпрокуратуре не обладают информацией о кадровых перестановках. На сегодняшний день обязанности главы ведомства исполняет Андрей Жугин.Напомним, что его предшественник Владислав Малкин по собственному желанию.