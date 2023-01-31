«Ростелеком» подключил к мобильной связи еще пять населенных пунктов Владимирской...

«Ростелеком» подключил к мобильной связи еще пять населенных пунктов Владимирской области.«Ростелеком» построил оптические линии связи, установил и ввел в эксплуатацию базовые станции LTE (4G) еще в пяти малых населенных пунктах Владимирской области1. Благодаря этому мобильная голосовая связь и беспроводной интернет стали доступны еще одной тысяче селян. Работы проведены провайдером в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0).Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Несмотря на глобальную цифровизацию, многие малые поселения всё еще остаются оторванными от Всемирной паутины. А ведь интернет — это не только неограниченные возможности для общения и развлечений, но и средство для дистанционного получения всевозможных государственных услуг и даже медицинской помощи. Именно поэтому “Ростелеком” тратит огромные ресурсы, чтобы доступ в Сеть появился в каждом доме нашей области. Стабильная связь в разы повышает качество жизни населения, дает серьезный толчок развитию экономики».Александр Бутаков, житель Гусь-Хрустального района:«Мы больше не чувствуем себя оторванными от остального мира. Можно и в соцсетях посидеть, и с близкими созвониться в любое время. Супруга теперь онлайн-покупки для сада и огорода делает, ну а я регулярно листаю новостные ленты. Думаю, следующим шагом станет установка на нашем участке видеонаблюдения. Планируем весной подключить эту услугу “Ростелекома”, чтобы всегда быть уверенными в собственной безопасности и неприкосновенности нашего имущества».Федеральный проект УЦН 2 стартовал в апреле 2021 года, когда Минцифры России и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. УЦН 2 предписывает строительство базовых станций мобильной связи в деревнях, поселках и селах с численностью населения от 100 до 500 человек.До 2030 года мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE) должна стать доступной более чем в 24 тысячах населенных пунктов страны.Получить больше информации о проекте УЦН можно на официальном сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру 8 800 301 00 35.