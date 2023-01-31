Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 525 квадратных метров.

Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар в цехе по резке полиуретана во Владимире. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.Утром 31 января в 9.23 поступило сообщение о возгорании здания в промзоне на улице 16 лет Октября. На место выехали 10 единиц спецтехники и 31 спасатель, в том числе пожарная охрана «Точмаша». Сформировано три звена газодымозащитной службы.Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 525 квадратных метров. В 10.22 пламя было локализовано. В 10.36 открытое горение ликвидировано.