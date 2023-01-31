Рассмотрение актуальных тем пройдёт с 13 по 15 февраля.

В Совете Федерации пройдут дни Владимирской области. С 13 по 15 февраля сенаторы будут обсуждать проблемы 33-го региона.Как сообщил в своем телеграм-канале сенатор Андрей Шохин, шесть комитетов верхней палаты парламента рассмотрят актуальные вопросы, касающиеся владимирской земли. Сам экс-глава Владимира примет участие в обсуждении тем по модернизации ЖКХ и расселения аварийного жилья.Надеемся, что разговорами дело не закончится, а сам политик не ограничится анонсированием мероприятий, но и отчитается о результатах.