Во Владимирской области уровень заболеваемости ОРВИ продолжает расти. На четвертой неделе января показатель на 10 тысяч населения составил 76,8%. Это на 14,8% больше, чем на прошлой неделе. За

Во Владимирской области уровень заболеваемости ОРВИ продолжает расти. На четвертой неделе января показатель на 10 тысяч населения составил 76,8%. Это на 14,8% больше, чем на прошлой неделе. За медицинской помощью с признаками ОРВИ в больницы региона обратились 10 171 человек. Во Владимире в медицинских учреждениях зарегистрировано 3 469 обращений. Как отмечают в Роспотребнадзоре, преобладающими остаются