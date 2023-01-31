Его держал в руках сам Государь Всея Руси Иван Грозный.

Почти полтысячелетия назад «...повелением государя... Ивана Васильевича... в новом граде Слободе... в лето семь тысяч восемьдесят пятое, января в 31 (31 января 1577 г.)... тщанием мастера Тимофеева сына Невежи» была напечатана «Псалтирь». Этот книжный памятник мирового значения сейчас украшает главную экспозицию музея-заповедника «Александровская слобода» и это знаково.Известно, что книгопечатание было делом исключительно государственным и осуществлялось под личным контролем царя. По указу Ивана Грозного в Слободу, носившую столичный статус, из Москвы переносится печатный двор. Здесь талантливым последователем Ивана Федорова, Андроником Тимофеевым в течение семи месяцев и была создана данная Псалтирь (о чем написано в послесловии). Эта книга с молитвами на все случаи жизни была одной из наиболее издаваемых в средневековой России. Псалтири использовали очень часто, они изнашивались, утрачивали страницы. По этой причине из «слободского» тиража исследователям долгое время были известны всего 24 книги, дошедшие до наших дней.С 2017 года музей-заповедник «Александровская слобода» стал обладателем 25-го раритетного экземпляра. Уникальность этой Псалтири состоит в том, что она имеет ряд отличительных особенностей. Множество топографических исправлений на страницах свидетельствуют, что, по-видимому, это одна из первых отпечатанных книг, по которой и делалась сверка (правка) всего тиража.Спустя несколько столетий в Слободу «на родину» вернулась книга, которую держал в руках сам Государь Всея Руси Иван Грозный. И это стало настоящим культурным и историческим событием. За это время сам раритет уже увидели тысячи посетителей «Александровской слободы».