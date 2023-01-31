Его держал в руках сам Государь Всея Руси Иван Грозный.
Почти полтысячелетия назад «...повелением государя... Ивана Васильевича... в новом граде Слободе... в лето семь тысяч восемьдесят пятое, января в 31 (31 января 1577 г.)... тщанием мастера Тимофеева сына Невежи» была напечатана «Псалтирь». Этот книжный памятник мирового значения сейчас украшает главную экспозицию музея-заповедника «Александровская слобода» и это знаково.
Известно, что книгопечатание было делом исключительно государственным и осуществлялось под личным контролем царя. По указу Ивана Грозного в Слободу, носившую столичный статус, из Москвы переносится печатный двор. Здесь талантливым последователем Ивана Федорова, Андроником Тимофеевым в течение семи месяцев и была создана данная Псалтирь (о чем написано в послесловии). Эта книга с молитвами на все случаи жизни была одной из наиболее издаваемых в средневековой России. Псалтири использовали очень часто, они изнашивались, утрачивали страницы. По этой причине из «слободского» тиража исследователям долгое время были известны всего 24 книги, дошедшие до наших дней.
С 2017 года музей-заповедник «Александровская слобода» стал обладателем 25-го раритетного экземпляра. Уникальность этой Псалтири состоит в том, что она имеет ряд отличительных особенностей. Множество топографических исправлений на страницах свидетельствуют, что, по-видимому, это одна из первых отпечатанных книг, по которой и делалась сверка (правка) всего тиража.
Спустя несколько столетий в Слободу «на родину» вернулась книга, которую держал в руках сам Государь Всея Руси Иван Грозный. И это стало настоящим культурным и историческим событием. За это время сам раритет уже увидели тысячи посетителей «Александровской слободы».