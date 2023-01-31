Ежегодно во всем мире 31 января отмечается Международный день ювелира.

Ежегодно во всем мире 31 января отмечается Международный день ювелира. Ведь только в январе ювелиры регистрируют свои клейма.История профессии уходит в далекое прошлое, когда украшения делали из любых подручных материалов – ракушек, клыков, камней, потом и металлов. В зависимости от эпохи, моды, прогресса менялись обработка, техника, художественное выражение... Но «ювелирка» всегда высоко ценилась, вызывала интерес и желание обладать.Музей-заповедник «Александровская слобода» тоже владеет редкой русской и западноевропейской «ювелиркой» из серебра и золота в сочетании с драгоценными и полудрагоценными камнями, жемчугом и перламутром. Это пуговицы, булавки для галстука, запонки и серьги «двойчатки», «тройчатки» (в зависимости от количества стерженьков, прикрепленных к кольцу серьги) и «голубцы» (в них просматривался мотив птицы).9 пар серег XVI–XVII вв. принадлежали сестрам Петра I – Марфе и Феодосии. Эти серебряные серьги щедро украшены зернью, жемчугом, бирюзой, альмандинами, розовым стеклом и т.д. Не менее интересны и более поздние милые женскому сердцу ювелирные безделушки.Ювелирное дело всегда шло в ногу с прогрессом, и вот появляются камни, выращенные искусственно. Здесь тоже не обошлось без средневековой столицы. Именно в Александрове в марте 1954 г. был организован ВНИИСИМС (Всероссийский научно-исследовательский институт синтеза минерального сырья). В музее-заповеднике «Александровская слобода» большая коллекция камней и украшений этого предприятия.Если в естественной среде камни растут веками, а то и тысячелетиями, то в искусственно созданных условиях этот процесс стал занимать несколько месяцев. Трудно назвать такую область высоких технологий, где не встречалась продукция ВНИИСИМСа (практически все приборы с оптикой, радиоаппаратура, космические аппараты и ракетная техника). Большую популярность ВНИИСИМСу принесли полученные здесь ювелирные разновидности кварца: аметист, цитрин, морион, которые вряд ли чем уступают естественным, созданным природой. Наряду с кварцем важным направлением работы было выращивание алмазов, которым занимался отдел высоких давлений. Здесь же впервые в мире был выращен искусственный аметист. Благодаря синтезу украшения с аметистами, топазами, гранатами, агатами, малахитами стали более доступными. Предприятие по сути открыло новую эру в истории камня.Вера Пасторова, хранитель коллекции музея-заповедника «Александровская слобода»: «Помимо коллекции кристаллов кварца, синтетических алмазов, облагороженных агатов, малахита в музее много авторских украшений с завода. Особенно хорош сувенир «Бабочка на цветке», созданный в 2004 г. В крупном изделии (12х16 см) гармонично соединились синтетический кварц, обсидиан, аметист, аметрин, гранат, мельхиор и металл».И хотя в популярной песне поется, что «лучшие друзья девушки – это бриллианты». Но порою современные ювелиры вкупе с высокими технологиями даже из менее благородных камней могут создать настоящий шедевр! Недаром фраза «ювелирная работа» служит комплиментом.