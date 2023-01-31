В Александровском районе вынесли приговор местному жителю, который жестоко убил своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Следствие установило,

В Александровском районе вынесли приговор местному жителю, который жестоко убил своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. Следствие установило, что в мае 2022 года тридцатилетний мужчина вместе со своим также ранее судимым товарищем распивали алкоголь на одной из улиц Балакирево. Между собутыльниками произошел конфликт. В результате обвиняемый жестоко избил потерпевшего: нанёс ему