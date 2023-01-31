В Муроме задержали водителя, который уже не раз привлекался за управление автомобилем в нетрезвом виде. Мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду. В последний

В Муроме задержали водителя, который уже не раз привлекался за управление автомобилем в нетрезвом виде. Мужчина дважды привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду. В последний раз его задержали вблизи деревни Елино Меленковского района. Автолюбитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Дело направили в суд, который признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения