Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:
- Не скорая помощь
Почему посёлок Вольгинский...
Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:
- Не скорая помощь
Почему посёлок Вольгинский Петушинского района на время остался без скорой помощи и что будет дальше? Итоги встречи с местными жителями.
- Наболевший вопрос
Пациентам стародворской участковой больницы оказывают помощь в передвижном ФАПе. Какая судьба ждёт учреждение?
- Поющие фрески
И как звучит Суздаль? Участники хора Спасо-Евфимиева монастыря о своем уникальном проекте.