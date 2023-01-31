Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра: - Не скорая помощь Почему посёлок Вольгинский...

Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:- Не скорая помощьПочему посёлок Вольгинский Петушинского района на время остался без скорой помощи и что будет дальше? Итоги встречи с местными жителями.- Наболевший вопросПациентам стародворской участковой больницы оказывают помощь в передвижном ФАПе. Какая судьба ждёт учреждение?- Поющие фрескиИ как звучит Суздаль? Участники хора Спасо-Евфимиева монастыря о своем уникальном проекте.