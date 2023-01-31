Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли. Уникальная выставка под таким названием...

"Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли". Уникальная выставка под таким названием представлена в столице. В масштабной экспозиции - около шестисот экспонатов из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Подробнее о них - в новом проекте ВСМЗ и ГТРК "Владимир" "Музейные истории".Николай Лившиц:- «Лицом к лицу лица не увидать…» Эти есенинские строки - метафора. Они означают, что для целостного восприятия явления или предмета лучше смотреть на него, имея перспективу, в том числе временную, или другой ракурс, другое пространство, другую точку зрения. И для нас, жителей Владимирской области, эту возможность даёт выставка, открывшаяся в Москве в Новой Третьяковке на Крымском валу.Выставка называется «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли». Она приурочена к тысячелетию Суздаля, которое будет отмечаться в 2024 году. В масштабной экспозиции представлено около 600 экспонатов из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника, но смысл выставки намного шире, чем просто представить уникальный предметный ряд.Екатерина Проничева, генеральный директор ВСМЗ:- Нам бы хотелось, чтобы зрители относились к ней не только как к представлению музейных шедевров, но стали немного археологами, открывателями – теми, кто совершит путешествие по страницам истории Владимиро-Суздальского княжества. А имена Андрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо станут для них не просто именами из учебника истории, а живыми людьми, которые творили, созидали на этой земле и благодаря которым остались уникальные иконы, книги и памятники архитектуры.Это редчайший случай, когда музей, представляя свою коллекцию на другой площадке, демонстрирует все, что обычно получить невозможно даже поодиночке. Такие выставки случаются чрезвычайно редко – их крайне сложно организовать.Вера Берченева, главный хранитель музейных предметов ВСМЗ:- Среди экспонатов - знаменитые Златые врата Богородице-Рождественского собора Суздаля, образ Богоматери Владимирской кисти Андрея Рублева, самый ранний список одной из древнейших русских икон Богоматерь Боголюбская, а также предметы, обнаруженные в археологических кладах за последние 200 лет. Некоторые из них прежде не экспонировались. И практически все прошли предметы побывали в руках реставраторов.Илья Руденко, заведующий отделом реставрации ВСМЗ:- Выставка будет работать до 10 мая, и мы очень советуем жителям области её посетить. В последние десятилетия таких грандиозных событий в жизни Владимиро-Суздальского музея просто не было. Когда-то экспонаты отправляли в Лувр, в старую Третьяковку, но это было давно, это уже история. А нынешняя выставка – реальность.Николай Лившиц:- От Владимира до Москвы – чуть более двух часов ходу на экспрессе и меньше двух – на «Ласточке». Примерно столько же мы зачастую добираемся из одного конца города в другой. Только на поезде ехать комфортно. А сходить в Новую Третьяковку – это ещё интересно, познавательно и просто здорово. Попробуйте сами!