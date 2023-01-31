В учреждении обновилась выставка «Метеориты – гости из космоса».

Во Владимирском планетарии обновилась выставка «Метеориты – гости из космоса».Большинство экспонатов найдены в России (Челябинск, Сихотэ-Алинь). Присутствуют и зарубежные: железный метеорит Каньон Дьявола. Он один из множества осколков, оставшихся после падения космического тела в Аризоне 50 тысяч лет назад.«Есть экземпляры из Африки и Южной Америки, а также осколок Альенде, (Мексика) самого древнего из обнаруженных на Земле космических тел, возрастом 4,5 млрд лет», - рассказывают сотрудники планетария.Взору горожан также представлен обломок породы, найденной в Каменском кратере на территории Ростовской области, который появился после метеорита, упавшего на нашу планету 49 млн лет назад.«Приглашаем всех желающих», - резюмировали в учреждении.