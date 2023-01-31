Боец, приехавший на подготовку в Пакино, сел на автобус и отправился на 10 дней домой в Кольчугинский район.

Владимирский суд приговорил мобилизованного к году тюрьмы за самоволку. Боец, приехавший на подготовку в Пакино, сел на автобус и отправился на 10 дней домой в Кольчугинский район.Мужчину призвали из запаса 15 октября. Он проходил службу по контракту в должности повара. Через 10 дней он прибыл на полигон, расположенный в Ковровском районе, для 8-дневных учений. Однако до подразделения солдат не дошёл. Он отправился на остановку, сел в автобус и уехал домой, где находился до 4 ноября. Узнав, что отцы-командиры заметили отсутствие контрактника, он добровольно прибыл в военную комендатуру Коврова.Обвиняемый признал свою вину. Судья не нашёл уважительных причин для самовольного оставления места службы. В результате военнослужащего признали виновным. Следующий год жизни он проведёт в колонии-поселении.Ранее сообщалось, что другой мобилизованный два года зоны после 12 дневного запоя.