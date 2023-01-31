Правительство смягчило условия программы для ИТ-специалистов.

Более 60 ипотек выдали во Владимирской области работникам сферы информационных технологий в 2022 году. Напомним, для ИТ-специалистов действуют особые условия жилищного кредитования. К примеру, максимальная ставка по ипотеке не может превышать пяти процентов. А согласно новому Правительства, эта ставка может быть снижена за счет региональных и банковских программ.Воспользоваться льготами могут только сотрудники аккредитованных ИТ-компаний. Таких, по словам регионального министра цифрового развития Сергея Орлова, во Владимирской области насчитывается 128. Всего в России за время действия программы ей воспользовались шесть тысяч человек. В 2024 году планируется поддержать еще 20 тысяч заявок. В наступившем, 2023-м, получить льготную ипотеку стало проще за счет расширения региональных банковских возможностей.Оформить льготную ипотеку можно на квартиры в строящихся домах, в том числе по договорам долевого участия; готовые квартиры от застройщиков; индивидуальные жилые дома (в границах малоэтажных жилых комплексов) от застройщика или ИП; строительство индивидуального жилого дома по договору подряда; покупку земельного участка с дальнейшим строительством индивидуального дома.За три года реализации программы 50 тысяч ИТ-специалистов смогут улучшить жилищные условия. Проверить, включена ли ваша организация в перечень аккредитованных компаний можно на ДОМ.РФ.