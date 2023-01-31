Во Владимире возбудили уголовное дело в отношении местного индивидуального предпринимателя, занимающегося ремонтом на дому. По данным УМВД России по Владимирской области, 49-летний

Во Владимире возбудили уголовное дело в отношении местного индивидуального предпринимателя, занимающегося ремонтом на дому. По данным УМВД России по Владимирской области, 49-летний мужчина делал ремонт во владимирской квартире жителя Москвы. Заказчик оказался не доволен проделанной работой и отказался выплачивать оставшуюся часть оговоренной суммы. Мастеру это не понравилось, через несколько дней он вернулся в квартиру за