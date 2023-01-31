По новому проекту планировки, опубликованному для прохождения общественных обсуждений, мэрия намерена застроить территорию многоквартирными домами.

Микрорайон Энергетик хотят расширить на 60 гектаров. По новому проекту планировки, для прохождения общественных обсуждений, мэрия намерена застроить территорию многоквартирными домами.Жилая зона протянется до трассы М-12. Она разделена на несколько участков. На них возведут десятки домов высотой от двух до пяти этажей. Планируется строительство школы на 280 мест, детского сада на 192 места, ФАПа, ТЦ, а также появление аптеки, банка, почты, заведений общепита и сотен парковочных мест. Новый жилой массив будет рассчитан на 3,5 тысячи человек.Экспозиция проекта планировки выставлена до 9 февраля в управлении архитектуры и строительства на Октябрьском проспекте, дом №47. Свои предложения также можно вносить .