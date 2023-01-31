В число лучших учреждений попали школы №36 и 10, гимназии № 35, 23, 3, 39, а также промышленно-коммерческий лицей.

Во Владимире наградили 82 победителей 25-ти предметных олимпиад. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.В число лучших учреждений попали школы №36 и 10, гимназии № 35, 23, 3, 39, а также промышленно-коммерческий лицей. Всего 2022-2023 учебном году в испытаниях участвовали 3432 ученика. Победителям вручили грамоты, благодарственные и памятные подарки.Добавим, что в начале января стартовал областной этап олимпиад. Среди владимирских подростков уже есть победители и призёры по немецкому и французскому языкам.