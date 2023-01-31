Об этом сообщил сенатор Андрей Шохин.

Во Владимире приюту для животных «Валента» предложили три варианта для переезда. Об этом сообщил сенатор Андрей Шохин.«Анна Викторовна, руководитель центра для собак и кошек, переживает за дальнейшую судьбу дома для четвероногих. Есть несколько вариантов размещения в черте города: на улице Куйбышева (в районе реки Рпень), вблизи ТЭЦ на Большой Нижегородской и на улице Мещерской. Сейчас нужно определиться с новой локацией. Договорились, что вместе будем решать возникающие задачи», - уточнил экс-мэр Владимира.Напомним, что в декабре 2022 года суд постановил прекратить деятельность «Валенты». Поводом для разбирательств послужила жалоба жительницы города на лай собак и запах экскрементов.В случае закрытия учреждения на улице могут остаться почти 200 бездомных питомцев. Учреждение постановление. Судья отменил заочное решение. Дело направлено на пересмотр. Слушания возобновятся 14 февраля.