Министерство регулирования цен и тарифов установило новые ставки.

Во Владимире проезд в общественном транспорте подорожает до 30 рублей. Министерство регулирования цен и тарифов установило новые ставки.Нововведения вступят в силу с 10 февраля. В автобусах при безналичной оплате билет будет стоить 28 рублей, а при наличной - 30 рублей. В троллейбусах: 27 и 30 рублей соответственно.Рост не превышает официального уровня инфляции и учитывает возросшие издержки транспортных предприятий. В тариф для электротранспорта впервые включена инвестиционная составляющая. Она принесёт «Владимирпассажиртрансу» 24 млн рублей. Планируется, что на эти деньги компания будет обновлять подвижной состав. В тариф для автобусов инвестпрограмму не внесли, так как не все перевозчики предоставили расчёты.