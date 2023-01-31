31 января министерство госрегулирования цен Владимирской области установило новые тарифы на проезд в общественном транспорте города Владимира. Новые цены вступят в силу 10 февраля.

31 января министерство госрегулирования цен Владимирской области установило новые тарифы на проезд в общественном транспорте города Владимира. Новые цены вступят в силу 10 февраля. Стоимость билета на проезд в автобусе и троллейбусе в основном выросла на 2 рубля, но при оплате проезда в троллейбусе банковской картой – на 3 рубля. Уже в следующем месяце стоимость