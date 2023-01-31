31 января министерство госрегулирования цен Владимирской области установило новые тарифы на проезд в общественном транспорте города Владимира. Новые цены вступят в силу 10 февраля.
<a href="https://33live.ru/novosti/31-01-2023-vo-vladimire-s-10-fevralya-podorozhaet-proezd-na-obshhestvennom-transporte.html" target="_blank">Во Владимире с 10 февраля подорожает проезд на общественном транспорте</a> - 31 января министерство госрегулирования цен Владимирской области установило новые тарифы на проезд в общественном транспорте города Владимира. Новые цены вступят в силу 10 февраля.
[url=https://33live.ru/novosti/31-01-2023-vo-vladimire-s-10-fevralya-podorozhaet-proezd-na-obshhestvennom-transporte.html]Во Владимире с 10 февраля подорожает проезд на общественном транспорте[/url] - 31 января министерство госрегулирования цен Владимирской области установило новые тарифы на проезд в общественном транспорте города Владимира. Новые цены вступят в силу 10 февраля.