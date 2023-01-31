Во Владимире 31 января пройдут ремонтные работы на теплосетях в районе дома №26 по улице Верхняя Дуброва, из-за чего жители нескольких домов временно останутся без отопления. До 17:00

Во Владимире 31 января пройдут ремонтные работы на теплосетях в районе дома №26 по улице Верхняя Дуброва, из-за чего жители нескольких домов временно останутся без отопления. До 17:00 теплоснабжение будет ограничено по следующим адресам: ул. Верхняя Дуброва, д. 26, 26-г, 28, 28-а, 28-б, 28-в. Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» приносит жителям города Владимира извинения за