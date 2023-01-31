С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179251 владимирца.

Во Владимирской области 31 января выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 6 человек. Ещё по 4 жителя подхватили опасный вирус в Ковровском и Александровском, 5 -в Гусь-Хрустальном, 3 - в Вязниковском, по 2 - в Петушинском, Муромском, Собинском и Киржачском, по 1 - в Камешковском и Гороховецком районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179251 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49751 заболевший во Владимире, 21181- в Ковровском районе и 19358 - в округе Муром.