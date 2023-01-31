Во Владимирской области автомобилисты будут по-новому выезжать «на круг». Скорректирована...

Во Владимирской области автомобилисты будут по-новому выезжать «на круг».Скорректирована формулировка Правил о проезде перекрестка с круговым движением. Изменения начнут действовать с 1 марта 2023 года.Водителям следует обращать внимание на знаки. Если перед въездом на перекресток с круговым движением висит предписывающий знак «Круговое движение», то въезжающий с второстепенной или равнозначной дороги на круг уступает дорогу, а тот, кто едет по кругу имеет преимущество.Другими словами,если перекресток равнозначный, то дорогу уступает въезжающий;если перекресток неравнозначный, то преимущество определяется знаками приоритета.Отметим, что с 2010 года это уже четвертая редакция правил движения по круговому перекрестку.Фото: https://ru.freepik.com