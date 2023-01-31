Владимирский гарнизонный суд приговорил мобилизованного жителя Кольчугинского к году в колонии-поселении за самовольное 10-дневное оставление учебного центра в Пакино. Как следует из

Владимирский гарнизонный суд приговорил мобилизованного жителя Кольчугинского к году в колонии-поселении за самовольное 10-дневное оставление учебного центра в Пакино. Как следует из материалов суда, повар-контрактник, с 15 октября проходивший мобилизацию, в момент, когда все направились в сторону полигона, незаметно пошел в сторону остановки, где сел в автобус и на 10 дней уехал домой в Кольчугинский