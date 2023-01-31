Во Владимирской области проблему Скорой помощи для поселка Вольгинский решали Следком и...

Во Владимирской области проблему "Скорой помощи" для поселка Вольгинский решали Следком и прокуратура.Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил владимирскому управлению Следкома разобраться в медицинских проблемах поселка Вольгинский. Свою проверку продолжает и областная прокуратура. Напомним, с первого января этого года в населенном пункте перестала работать местная станция скорой помощи. О "больном" для жителей Вольгинского вопросе - Анастасия Сахарова.В зале на встрече с прокурором области - около сотни жителей поселка Вольгинский. Микрофон не успевают передавать из рук в руки. Почти у каждого есть острый, "наболевший" вопрос.- Это была удивительная больница. И это разрушить нужно было! Мы делаем лекарства для всей страны, уникальные лекарства!В Вольгинском во время пандемии начали производить жизненно важные вакцины "Спутник V". А к 25 году здесь должна появиться целая "фармацевтическая долина". Но при таких медицинских достижениях местным жителям буквально нельзя болеть - скорую приходится ждать по несколько часов. А у врачей местной станции скорой- это отделение ивановской клиники "Решма" нет четкой инструкции: куда везти пациентов в самых разных случаях.Юлия Куликова , врио главного врача медцентра "Решма", Ивановская область:- Вызов перед Новым годом к ребенку- у подозрение на острый аппендицит. Петушинская ЦРБ по общей хирургии принимает после 15 лет.Ребенка везут за 81 километр до Владимира по всем пробкам. Ребенка сначала в одну больницу анализы делать послали. Там исключили, в другую послали детскую больницу. В итоге скорая, как такси, прокаталась 4 часа.После прекращения работы Решмы в Вольгинском с 1 января на вызовы стали приезжать фельдшеры из Петушинской ЦРБ. Но станция - в 30 километрах от посёлка. То, что время ожидания бригад увеличится, было ожидаемо.- Это вопрос к министру здравоохранения. Вы прекрасно об этом знали, что есть проблема. И оттягивали, не знаю, почему. И вот уже когда, извините за выражение, любит наш президент Владимир Владимирович Путин говорить такими фразами, и я тоже скажу - когда жареный петух клюнет за одно место, тогда мы здесь и собираемся."Клюнувший петух" в данном случае прокуратура. Исполняющий обязанности прокурора региона Андрей Жугин взял проблему под личный контроль и организовал прием заявлений от жителей. С 30 января на территории поселка работает специальная прокурорская комиссия.Татьяна Логинова, старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью:- Были проведены замеры доезда скорой помощи до населения. Было установлено, что это время превышает в разы установленное нормативами. По данному факту внесено представление в Петушинскую районную больницу главному врачу. Кроме того, главврач вызван в отношении него производства по делу правонарушения по части 3 статьи 19.20. Это всё нарушение лицензионных условий.Федеральное медико-биологическое агентство России, в чьем ведении находится ивановский медцентр, после многочисленных жалоб жителей и общения с представителями областного правительства и прокуратуры всё же приняло решение о возобновлении работы скорой в посёлке. В региональном министерстве здравоохранения пообещали: скорая в Вольгинском будет работать в том же режиме, что и до Нового Года.Артём Осипов, министр здравоохранения Владимирской области:- Мы определим график дежурств по обслуживанию данной территории , когда в какой день будет занят сотрудниками клиники в Вольгинском, а где на подхвате будут сотрудники из Петушинской ЦРБ. Чтобы снять остроту этого вопроса и пойти навстречу жителям. Показать и доказать, что людей слышат и понимают.Но проблемы в поселке все равно остаются. Нехватка специалистов всех профилей, в том числе детских врачей, лекарственное обеспечение. Так что пока громкий титул Вольгинского " фармацевтическая долина" для жителей поселка звучит как издёвка.Анастасия Сахарова, Вести-Владимир.(Видео МБУ "Телевидение Петушинского района")