Во Владимирской области руководители предприятий-должников выплатили штрафы на 800 тысяч...

Во Владимирской области руководители предприятий-должников выплатили штрафы на 800 тысяч рублей.Десять руководителей предприятий-должников в 2022 году были привлечены по искам «Энергосбыт Волга» к административной ответственности по статье 14.61 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка предоставления обеспечения исполнения обязательств по оплате электрической энергии (мощности), газа, тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, сопряжённое с неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств по их оплате».Всего судом было вынесено 23 решения: должностным лицам назначены 20 административных штрафов в размере 40 000 рублей по каждому делу и три предупреждения. К административной ответственности привлекались руководители:- ООО «Водоканал-Сервис», Петушинский район - 4 привлечения;- МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Тасинский бор», Гусь-Хрустальный район - 5 привлечений;- ООО «СТК Стратегия», г.Москва - 4 привлечения;- АО «ПЗБ», Петушинский район - 3 привлечения;- ООО «Водоканал», Александровский район – 1 привлечение;- ООО «Теплотех», Кольчугинский район – 1 привлечение;- ООО «Возрождение», гусь-Хрустальный район – 1 привлечение;- МУП Юрьев-Польского района «Водоканал» – 1 привлечение.На конец 2022 года общая просроченная дебиторская задолженность клиентов-юридических лиц перед «Энергосбыт Волга» превысила 1 млрд рублей. При этом более половины суммы – 610,6 млн рублей - приходится на ресурсоснабжающие организации. Одна из причин - наличие крупных одиозных предприятий.Гарантирующий поставщик электроэнергии использует в отношении должников меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством. В 2022 году основной акцент был сделан на судебно-претензионную работу. В отношении юридических лиц в суд было направлено 479 исковых заявлений о взыскании задолженности за электрическую энергию и пени на общую сумму 974,4 млн рублей.«Энергосбыт Волга» напоминает клиентам-юрлицам, что вовремя оплатить счета за электроэнергию можно с помощью удобных дистанционных сервисов компании. Используйте личный кабинет и мобильное приложение. Не копите задолженность: чем она больше, тем труднее её погасить. Для эффективного взаимодействия гарантирующий поставщик электроэнергии во Владимирской области предлагает подключить электронныйдокументооборот.Его преимущества уже оценили более 4 000 клиентов «Энергосбыт Волга».