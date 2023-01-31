Во Владимирской области выплата единого пособия с начала года одобрена более чем 10 тысячам детей....

Во Владимирской области выплата единого пособия с начала года одобрена более чем 10 тысячам детей.С начала января выплата единого пособия в регионе одобрена более чем на 10 тысяч детей до 17-ти лет, такие данные приводит Фонд пенсионного и социального страхования.Выплаты поступят и беременным женщинам, нуждающимся в поддержке. Всего к настоящему времени в фонд поступило почти 20 тысяч заявлений. Напомню, новое пособие заменило семьям, которые в нем нуждаются, пять действовавших ранее мер поддержки. Это две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребёнка до трёх лет, на детей от трёх до восьми лет - и от восьми до семнадцати. Туда же входит ежемесячная выплата по беременности. Добавим, единое пособие назначается семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на одного человека.