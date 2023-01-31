Во Владимирской области выявлено 33 новых случая заболевания коронавирусом.
На территории...
Во Владимирской области выявлено 33 новых случая заболевания коронавирусом.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 31 января лабораторно подтверждено 33 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает Роспотребнадзор по Владимирской области.
6 - во Владимире
2 - в Муромском районе
4 - в Ковровском районе
4 - в Александровском районе
2 - в Петушинском районе
5 - в Гусь-Хрустальном районе
2 - в Собинском районе
2 - в Киржачском районе
1 - в Камешковском районе
1 - в Гороховецком районе
3 - в Вязниковском районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179 251 случай заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).