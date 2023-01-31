Во Владимирской области выявлено 33 новых случая заболевания коронавирусом. На территории...

Во Владимирской области выявлено 33 новых случая заболевания коронавирусом.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 31 января лабораторно подтверждено 33 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает Роспотребнадзор по Владимирской области.6 - во Владимире2 - в Муромском районе4 - в Ковровском районе4 - в Александровском районе2 - в Петушинском районе5 - в Гусь-Хрустальном районе2 - в Собинском районе2 - в Киржачском районе1 - в Камешковском районе1 - в Гороховецком районе3 - в Вязниковском районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 179 251 случай заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).