Во Владимирской области за нарушения оштрафовали перевозчика. 25 января 2023 года Судогодский...

Во Владимирской области за нарушения оштрафовали перевозчика.25 января 2023 года Судогодский районный суд Владимирской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ООО «СпецТранс».В области транспорта выявлены нарушения условий, предусмотренных лицензией. В частности, правил оснащения автобусов аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также нарушения режима отдыха водителей, продолжительность которого должна составлять не менее 11 часов. Кроме того, выявлены нарушения в режиме работы водителей, у которых перерыв между двумя частями рабочего дня (смены) не должен превышать 5 часов после начала работы.По итогам судебного разбирательства ООО "Спецтранс" назначено наказание в виде административного штрафа в размере сто тысяч рублей.Постановление суда в законную силу не вступило, рассказали в объединенной пресс – службе судов общей юрисдикции Владимирской области.Фото: www.pxfuel.com