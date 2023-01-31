Во Владимирской области жители протестуют против ликвидации больницы в поселке Старый двор. Жители...

Во Владимирской области жители протестуют против ликвидации больницы в поселке Старый двор.Жители села Старый Двор Суздальского района опасаются что их участковая больница может быть ликвидирована. Люди заявляют, что после оптимизации, от медучреждения останутся только стены, а лечиться им придется в районной больнице за десятки километров от дома. В ситуации разбирался Александр Сыпченко.В этих обветшалых помещениях еще недавно располагались кабинеты физиолечения, гинеколога и педиатра. Поликлиническое отделение Стародворской больницы обслуживало более 6000 тысяч человек. Сегодня здание практически пустует, врачей и медсестер почти не осталось, во многих палатах - грибок и антисанитария.Татьяна Климычева, староста села Цыбеево:- Справку нужно взять детям в школу, анализы нужно пройти, направление к узким специалистам взять. Это куда мы пойдем?Жители Старого Двора и соседних населенных пунктов рассказывают, что проблемы начались после реорганизации их больницы и присоединения к Суздальской ЦРБ. Часть медицинских услуг сразу же стала недоступна. Впереди - полная ликвидация первичного звена, уверена Алла Инякина.Алла Инякина, член инициативной группы:- Люди жалуются на то, что нам сейчас в данный момент если прикроют дневной стационар и естественно это приведет к тому, что начнут увольняться специалисты и их вынуждать будут, будут делать такие ставки, что все специалисты будут уходить и естественно уже тогда ее закроют.Помимо стоматолога и детского врача в штате есть фельдшер, правда теперь он принимает пациентов не в самом здании, а прямо во дворе больницы, но в так называемый передвижной ФАП люди явно не торопятся. Говорят, там тесно и холодно. Единственная альтернатива - лечиться в райцентре, за десятки километров от села.Татьяна Матвеева, , жительница села Старый Двор:- Много очень инвалидов, которым нужна лечебная помощь, 2 раза в год мы должны капаться, колоться, какие-то процедуры проходить, обязательно у кого хронические заболевания.Ирина Леженина, жительница села Старый Двор:- На таком морозе приходить сюда или ехать куда-то в Суздаль, когда например автобус идет в 9 часов, а назад он идет только в 5 и кругом одни очереди это очень тяжело.Олег Гридин, житель села Старый Двор:- Больница существовала практически без забора, вдруг 2 года назад появляется забор и теперь закрывается больница, значит что, какой-то хозяин новый появляется уже где-то на горизонте.В администрации Суздальского района уверяют - ни о каком закрытии Стародворской участковой больницы не может быть и речи. Здание, которому всего 30 лет должно исправно функционировать, а врачи и медперсонал должны быть обеспечены необходимыми условиями для работы. Дневной стационар откроют по месту прежней прописки.Татьяна Срибная, первый заместитель главы администрации Суздальского района по внутренней и социальной политике:- В этом году планируется подготовить проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта в Стародворской больнице. Разбрасываться такими помещениями никто никому не позволит и это вообще нецелесообразно, нерационально, поэтому больница будет сохранена, отремонтирована и отлицензирована.Примерная стоимость подготовки проекта и самих работ более 35 миллионов рублей. Но когда эти работы начнутся пока неизвестно.Александр Сыпченко, Илья Хлудов Вести-Владимир