Во Владимире в районе микрорайона Энергетик планируют расширить жилую зону. Она протянется вплоть до трассы М-12. По задумке, численность населения района должна увеличиться на 3,5 тысяч

Во Владимире в районе микрорайона Энергетик планируют расширить жилую зону. Она протянется вплоть до трассы М-12. По задумке, численность населения района должна увеличиться на 3,5 тысяч человек. Общая площадь осваимоевой территории составляет 60,4 га. На юге улицы Росляковой появятся 9 домов усадебного типа. Южнее и юго-восточнее возведут 12 домов. Также построят трехэтажную школу на 280