В Третьяковской галерее открыли выставку «Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли».

Её приурочили к предстоящему тысячелетию Суздаля. Экспозицию разместили в здании Новой Третьяковки в парке «Музеон». Теперь все желающие смогут увидеть 600 уникальных экспонатов из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника (ВСМЗ). Причём больше 200 из них раньше не выставляли.Алла Манилова, заместитель министра культуры, определила это событие как знаковое при подготовке к празднованию тысячелетия Суздаля:– На пути к этой дате выставка – важнейший шаг. Экспозицию обязательно нужно посетить людям, которые хотят понять, что же такое культурный код, ключ к пониманию природы нашего общества.У златых вратСамые ранние предметы относятся к IX–X векам – первым десятилетиям существования древнерусского государства. Экспозицию открывают золотые ворота суздальского Рождественского собора XIII века, выполненные в 1230 годах в уникальной технике огневого золочения. Врата – древнейший памятник подобного рода, созданный на территории Руси. Всего выполненных в такой технике дверей сохранилось меньше десятка. За всё время своего бытования суздальские Златые врата реставрировали лишь однажды, в XVIII веке, когда их перенесли с деревянной основы на железную.Ищете клад?Выставку разделили на несколько залов, где представили книги, иконы, ткани и ландшафты, а также клады. Среди них – клад с дирхамами. Эта находка свидетельствует о том, что Владимиро-Суздальская земля была важным пунктом на пути следования торговых караванов.Стоит увидеть и шедевры древнерусской живописи, в том числе Владимирскую икону Божьей матери кисти Андрея Рублёва. Это древнейший список чудотворного образа, который прислали из Византии на Русь. В 1395 году икону перенесли в Москву для защиты от хана Тамерлана. В качестве замены Андрей Рублёв создал во Владимире список с чудотворного образа. Есть на выставке и список знаменитой иконы «Богоматерь Боголюбская», которая была создана в XII веке после явления во сне Андрею Боголюбскому Богородицы. Список со святого образа, по всей видимости, был написан в XVI веке в Боголюбовском монастыре.Сотрудники ВСМЗ уточняют, в экспозициях музея-заповедника также можно увидеть эти артефакты, но поодиночке, а вот в Новой Третьяковке их собрали вместе и смотрятся они совсем иначе – в таком пространстве экспонаты раскрываются во всём своём величии. Особое внимание –белокаменным барельефам. Уникальные маски и скульптуры, которые сложно разглядеть на храме, – всё это представили в отдельном белом зале.В чём ценность?Организаторам экспозиции хотелось, чтобы посетители побыли немного археологами, первооткрывателями, людьми, которые откроют для себя удивительную землю Владимира и Суздаля, удивительное великое княжество не только через предметы, но и через связанные с ними судьбы людей, многим из нас знакомые по учебникам истории.– Для нас ценно, что музей-заповедник решил представить совершенно уникальнейшую коллекцию на площадке государственной Третьяковской галереи. Это пространство ещё не принимало у себя выставки такой важности, значимости и статуса, – уверена генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.Мнение экспертаПолномочный представитель Президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев: «Владимир и Суздаль – первые адреса, куда маленькие и большие москвичи отправляются, когда хотят посмотреть на русскую старину. Побывав там однажды, они обязательно возвращаются обратно. Эти города – не просто жемчужины Золотого кольца, а истоки нашей государственности. Именно из Владимира и Суздаля берёт начало то, что потом стало московским княжеством, позже царством, затем Российской империей и через эпоху Советского Союза нашей современной Россией, в которой мы все сегодня живём».