Жителя Владимирской области будут судить за выращивание конопли и наркопритон в гараже. В...

Жителя Владимирской области будут судить за выращивание конопли и наркопритон в гараже.В Вязниковском районе следователи предъявили обвинение местному жителю в совершении преступлений против здоровья населения.35-летний житель Вязников обвиняется в незаконном хранении наркотиков и систематическом предоставлении помещения для употребления наркотических средств.Как выяснила полиция, обвиняемый в ноябре и декабре прошлого года предоставлял свой гараж наркозависимым знакомым и снабжал их приспособлениями для потребления марихуаны.Наркосодержащее растение он выращивал в погребе своего частного дома.Полицейские изъяли у мужчины 430 граммов частей конопли и 210 граммов уже готовой к потреблению марихуаны.Мужчина вину признал. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.