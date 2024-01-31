Проверку по нелегалам провели росгвардейцы, полицейские и сотрудники ФСБ.

22 иностранца покинут свои рабочие места в «Русклимат ИКСЭл» после рейда. Проверку по нелегалам провели росгвардейцы, полицейские и сотрудники ФСБ.Силовики проверяли цех технопарка, швейное производство, общежития. Кроме «ИКСЭл», было промониторено «производство малых архитектурных форм» в Киржаче. Так, было составлено несколько десятков административных протоколов, многие иностранцы принудительно покинут пределы страны, кроме того, им запретят последующий въезд сюда.Кроме тех 22 уроженцев Центрально-Азиатского региона, протоколы были составлены ещё на 26 иностранцев. Все нарушали режим пребывания в России. Но наказание понесут не только мигранты, но и руководство предприятия – 800 тысяч за каждого нелегала.