25 добровольцев из Владимирской области отправились в зону специальной военной операции В зону...

25 добровольцев из Владимирской области отправились в зону специальной военной операцииВ зону специальной военной операции отправилась еще одна группа добровольцев из Владимирской области.Ряды Вооруженных Сил России готовы пополнить 25 человек. Все они подписали контракты с Минобороны и отправлены на учебную подготовку.Поддержать и проводить земляков пришли родственники, владимирские школьники, а также ветераны боевых действий и общественники. Контрактники отмечают, что торжественные проводы с подарками и творческими номерами поднимают настроение и укрепляют боевой дух.Александр Спирин, доброволец:- Внутренний позыв, потому что остальные дома сидят, и никто кроме нас. Россия победит, самое главное здоровье всем вернуться живыми с победой. С нами Россия и с нами Бог!