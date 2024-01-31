25 добровольцев из Владимирской области отправились в зону специальной военной операции
В зону...
25 добровольцев из Владимирской области отправились в зону специальной военной операции
В зону специальной военной операции отправилась еще одна группа добровольцев из Владимирской области.
Ряды Вооруженных Сил России готовы пополнить 25 человек. Все они подписали контракты с Минобороны и отправлены на учебную подготовку.
Поддержать и проводить земляков пришли родственники, владимирские школьники, а также ветераны боевых действий и общественники. Контрактники отмечают, что торжественные проводы с подарками и творческими номерами поднимают настроение и укрепляют боевой дух.
Александр Спирин, доброволец:
- Внутренний позыв, потому что остальные дома сидят, и никто кроме нас. Россия победит, самое главное здоровье всем вернуться живыми с победой. С нами Россия и с нами Бог!