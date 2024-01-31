55 сотрудников МЧС и 27 единиц техники ликвидировали мощный пожар на складе в Судогодском районе В...

55 сотрудников МЧС и 27 единиц техники ликвидировали мощный пожар на складе в Судогодском районеВ поселке Муромцево Судогодского района огонь охватил 2 500 квадратных метров помещения для хранения обуви.Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, тушение осложняет высокая горючая нагрузка.Информация о пострадавших не поступала.На месте работали 55 специалистов и 27 единиц техники МЧС России.Огнеборцы МЧС России не допустили распространения огня на соседние помещения. Пожар локализован.Фото и видео: пресс-служба МЧС по Владимирской области