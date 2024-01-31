55 сотрудников МЧС и 27 единиц техники ликвидировали мощный пожар на складе в Судогодском районе
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55 сотрудников МЧС и 27 единиц техники ликвидировали мощный пожар на складе в Судогодском районе
В поселке Муромцево Судогодского района огонь охватил 2 500 квадратных метров помещения для хранения обуви.
Как сообщают в пресс-службе МЧС по Владимирской области, тушение осложняет высокая горючая нагрузка.
Информация о пострадавших не поступала.
На месте работали 55 специалистов и 27 единиц техники МЧС России.
Огнеборцы МЧС России не допустили распространения огня на соседние помещения. Пожар локализован.
Фото и видео: пресс-служба МЧС по Владимирской области