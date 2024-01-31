Фиктивный брак между жителем Азербайджана и россиянкой из Коврова был заключен 19 августа прошлого года. Пара расписалась, чтобы пребывание мужчины на территории России было легальным, а

Фиктивный брак между жителем Азербайджана и россиянкой из Коврова был заключен 19 августа прошлого года. Пара расписалась, чтобы пребывание мужчины на территории России было легальным, а будущая знакомая молодоженов зарегистрировала его в Коврове. При этом жил азербайджанец не по месту регистрации. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры. После проверки прокурор направил иск в горсуд Коврова