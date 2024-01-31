Во вторник, 30 января, более 25 добровольцев из разных районов Владимирской области отправились для прохождения военной службы по контракту.

Во вторник, 30 января, более 25 добровольцев из разных районов Владимирской области отправились для прохождения военной службы по контракту. Об этом рассказала администрации региональной столицы.По традиции отважным мужчинам устроили торжественные проводы в Доме культуры молодёжи во Владимире. Здесь собрались родные и близкие военнослужащих, представители органов власти, военкомата и духовенства, члены общественных организаций. Бойцов напутствовали и желали вернуться домой живыми и невредимыми, а владимирские дети подготовили для них творческие подарки.Подчёркивается, что сначала наши земляки попадут в учебные подразделения Минобороны РФ.