Об этом рассказал Александр Цыганский в своём телеграм-канале.

Депутат Заксобрания промониторил качество питания в школах №13 и №21 во Владимире. Об этом рассказал Александр Цыганский в своём телеграм-канале.Проверка прошла совместно с начальником управления образования города Романом Чуркиным. Также участие принял председатель молодёжной думы Максим Быстров.Так, были проверены условия хранения продуктов и приготовления пищи для обучающихся. По результатам рейда было установлено, что на складах школ запаса продуктов хватает на 2-3 дня, весь скоропорт в специальных холодильных камерах, сроки годности в норме.«В ходе мониторинга продегустировали школьное питание, а так же пообщались с представителями родительского комитета и учениками начального и среднего звена», – пишет депутат у себя на канале.Среди минусов – скудное разнообразие рациона. Этим займётся комбинат питания. Итоговая оценка, по результатам мониторинга, – удовлетворительно.