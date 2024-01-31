Дружелюбная собачка из владимирского приюта готова окружить будущих хозяев любовью и заботой
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Дружелюбная собачка из владимирского приюта готова окружить будущих хозяев любовью и заботой
А сейчас - наша постоянная рубрика "Хочу домой". О питомцах из приюта, которые ищут свой дом.
Телефон волонтёра: 8-904-596-82-77 - Анна
Сегодня вам покажем Юту - жизнерадостную и позитивную девчонку. Небольшого размера. Ей 7 месяцев, она привита и обработана - с ветпаспортом.
Дружелюбная Юта сама готова окружить будущих хозяев любовью и заботой.
Подробная информация - по телефону ответственного волонтёра.