Минимизация административных процедур позволила девелоперам эффективнее реализовывать стратегию развития строительной отрасли.

Минимизация административных процедур позволила девелоперам эффективнее реализовывать стратегию развития строительной отрасли.Средний срок реализации строительного проекта снизился на два с половиной года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Для достижения этого результата с подачи Минстроя с 2020 года принято 110 федеральных законов, а перечень процедур в строительстве сокращен почти в два раза – до 607. Соответствующую задачу ставил президент РФ Владимир Путин."Минимизация административных процедур позволяет застройщикам эффективнее реализовывать стратегию развития строительной отрасли", – заявил генеральный директор группы компаний "КОРТРОС" Станислав Киселев.По его словам, благодаря уменьшению количества барьеров для движения информации девелоперы могут проявлять больше инициативы и мультифункциональности. Киселев напомнил, что в соответствии со стратегией развития строительной отрасли к 2030 году суммарный десятилетний объем ввода жилья должен составить миллиард квадратных метров.Достичь таких показателей возможно только с новым ритмом строительной отрасли, убежден гендиректор ГК "КОРТРОС"."Мы поддерживаем сложившуюся тенденцию, и в текущем году задача нашей компании – сократить срок строительства на 5% без ущерба качеству", – подчеркнул он.ГК "КОРТРОС" занимает четвертое место среди российских застройщиков по скорости строительства. В среднем девелопер возводит дом за 831,5 дней. В портфеле компании – проекты в Екатеринбурге, Перми, Москве и Московской области.