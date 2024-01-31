Губернатор Александр Авдеев дал старт Году семьи во Владимирской области В регионе торжественно...

Губернатор Александр Авдеев дал старт Году семьи во Владимирской областиВ регионе торжественно дали старт Году семьи. В концертный зал областной филармонии пригласили семьи со всей области. Их приветствовал губернатор.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Этот важный год посвящен людям, которые для каждого из нас дороже всех на свете. Как заметил глава государства наша страна -это семья семей, поэтому они в центре внимания и заботы государства.По словам главы региона, все принятые Правительством программы и нацпроекты нацелены на благополучие семей. Особое внимание - многодетным. В регионе их - свыше четырнадцати тысяч.Одна из них - семья Терентьевых из Мурома - принимала участие в открытии Года Семьи на форуме Россия. Они доставили в столицу священный огонь с родины Петра и Февроньи.Сегодня в зале не менее достойные семьи. Родители и дети, чьи успехи - профессиональные, творческие, спортивные - отмечены на региональном уровне.Екатерина Корнейчук, жительница г. Муром:- Чем особенная наша семья? Мне кажется у нас каждый человек особенный по своему. Вот мы, нас 4, мы все абсолютно разные, то есть, например, мы с сыном творческие люди. Я - фотограф, он любит рисовать, сочиняет стихи, пишет песни, поет.