Из Владимирской области выдворят 36 нелегальных мигрантов. УФСБ России по Владимирской области во...

Из Владимирской области выдворят 36 нелегальных мигрантов.УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с УВМ УМВД России по Владимирской области на территории Киржачского района Владимирской области в январе 2024г. проведены мероприятия по выявлению фактов незаконного пребывания иностранных граждан.На ряде предприятий (общежитие и производственная территория технопарка Русклимат ИКСЭЛ; подпольный швейный цех, расположенный в Киржачском районе в д. Храпки; производство малых архитектурных форм, расположенное в г.Киржач, ул.Наседкинская) выявлены факты незаконного пребывания выходцев из стран Центрально-Азиатского региона.А также факты их работы с использованием поддельных документов, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.На 36 граждан Центрально-Азиатского региона составлены протоколы об административном правонарушении с последующим выдворением и закрытием им въезда в Россию. также за это предусмотрен штраф до 800 тыс. рублей за каждого иностранца.Фото: Scott Rodgerson on Unsplash