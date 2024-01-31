Об этом сообщает пресс-служба Киржачского районного суда.

Из-за неуплаты штрафов ГИБДД пристава временно ограничили жителя Киржача в праве управлять автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба Киржачского районного суда.Перед этим на автовладельца был составлен административный иск приставом-исполнителем. Должник был об этом уведомлён, но задолженность погашать не стал.Так, мужчина накопил административных штрафов на сумму более 70 тысяч рублей. Должник не явился на судебное заседание, никому об этом не сообщил и не заявлял ходатайств об отложении дела. Решение уже вступило в законную силу.