Как будет решаться вопрос дольщиков ЖК Дуброва Парк после признания застройщика...

Как будет решаться "вопрос" дольщиков ЖК "Дуброва Парк" после признания застройщика банкротом?Министр архитектуры и строительства региона Александр Батурин сегодня на заседании облпарламента заявил, что уже на следующей неделе рабочая группа проинформирует дольщиков "Дуброва Парка", как будет решаться их вопрос после признания застройщика банкротом.Напомним, речь пока идет только о дольщиках дома на улице Производственной во Владимире.По решению Арбитражного суда в декабре одна из фирм Игоря Другова - компания "Интерстройплюс" - признана банкротом. Добавлю, что за хищения полутора миллиардов рублей самому Другову грозит до 10 лет лишения свободы. Потерпевшими признаны более двух тысяч человек.Александр Батурин, министр архитектуры и строительства Владимирской области:- На данный момент у нас разработана дорожная карта, соответствующие сроки не нарушены, в ближайшее время после проведения рабочих совещаний, совместно с органами прокуратуры, точнее на будущей неделе будет доведена детальная информация до дольщиков.