Когда в Лакинске восстановят снесенный большегрузом надземный переход? Жители Лакинска устали...

Когда в Лакинске восстановят снесенный большегрузом надземный переход?Жители Лакинска устали ждать, когда дорожные службы наведут порядок вдоль М7. Или хотя бы расчистят дорожку к наземному пешеходному переходу, по которому федеральную трассу ежедневно пересекают сотни людей. Подробности - в нашем сюжете.Жить в Лакинске значит изо дня в день не по разу переходить дорогу, говорит Галина Борисовна. Здесь - школа, там - больница, поликлиника, рынок. М7 делит город пополам. До ближайшего перехода жители идут след в след, по проторенной тропинке. Подходы к зебре за зиму ни разу не чистили.Галина Климова, жительница г. Лакинск:- Чистят дорогу, наваливают все на тротуар. Пройти вообще негде. Осенью грязь, весной вода, зимой тропы вообще нет.Много лет на этом месте возвышался надземный пешеходный переход.Зимой 21-ого его снес большегруз. Поломанную конструкцию убрали, пообещав в скором времени восстановить. Но этого так и не случилось. Всё это время люди переходят дорогу по наземному переходу, рискуя попасть под колеса. Водители не видят или игнорируют светофор, говорят жители.- Весь город ездит в поликлинику на такси. Хочешь, не хочешь - невозможно пройти. Люди боятся переходить через светофор. Да и негде особо-то. Потому что фуры не успевают останавливаться. Людей полно посшибало.В администрации города разводят руками. Трасса - федеральная. Чиновники точно также пишут жалобы, направляют заявки в диспетчерскую дорожной службы и ждут, когда подрядчик возьмется за уборку. В официальном ответе сотрудники "Упрдор М7" ссылаются на регулярные обильные снегопады. Компании "ДЭП-7" уже поручили "усилиться" и привлечь побольше техники.- На указанном участке рядом с заброшенной фабрикой заасфальтированный тротуар не предусмотрен. Однако в связи с тем, что на текущий момент это единственный путь от остановки к временному наземному переходу, ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород поручило подрядной организации провести его расчистку и дальнейшее содержание.Восстановление надземного перехода не представляется возможным, пока идет суд. Дорожники пытаются стрясти ущерб за поврежденную конструкцию.Виктор Грачёв, глава администрации г. Лакинск:- Дело до сих пор в судах, то есть управление дороги, представитель перевозчика, чьей техникой был снесён пешеходный переход и представитель застройщика, кто его строил. Судятся всё-таки, кто виноват. До того, как судебный процесс завершится, я думаю, пешеходный переход будет временный, который сделали федералы со светофором.Впрочем, судебный запрет на демонтаж остатков разрушенного перехода снят. С потеплением работы возобновятся.Михаил Семеняка, Дарья Давыдова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"