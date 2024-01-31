Животным тоже нужны доноры. Спаниель Чарли из Вязников серьезно отравился, на одном из этапов лечения ему понадобилось переливание крови. На помощь пришел владимирский приют “Дорога

Животным тоже нужны доноры. Спаниель Чарли из Вязников серьезно отравился, на одном из этапов лечения ему понадобилось переливание крови. На помощь пришел владимирский приют “Дорога добра”. Как сообщили в Ресурсном центре “ДАНКО”, директор приюта Юлия Буйницкая помогла подыскать донора среди своих подопечных. Для здоровых собак такая процедура, как и для людей, не представляет опасности. Среди