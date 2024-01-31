Маршрутный владимирский автобус №53 загорелся утром 31 января. Ему оставалось доехать две остановки до конечной, как вдруг в моторном отсеке началось возгорание. Транспорт остановился у дома

Маршрутный владимирский автобус №53 загорелся утром 31 января. Ему оставалось доехать две остановки до конечной, как вдруг в моторном отсеке началось возгорание. Транспорт остановился у дома №48 на Центральной улице в селении Сновицы Суздальского района. Пассажиров внутри не было, рассказали «Шестому каналу» в пресс-службе МЧС. Спасатели узнали о происшествии в 8:40 утра. Предварительно площадь пожара